Θρήνος στην Αγγλία με το χαμό του μικρού Μπράντλεϊ

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν για τους φανς του αγγλικού ποδοσφαίρου η αγαπημένη "μασκότ της Premier League" καθώς στο πρόσωπό του έβλεπαν μία παιδική ψυχή που αρνιούταν να το βάλει κάτω και να παραδοθεί.

Δυστυχώς όμως η μάχη με τον καρκίνο ήταν άνιση και δεν μπορούσε να κερδηθεί με τίποτα από τον Μπραντ Λόουερ όσο μαχητής στην καρδιά και πολεμιστής στην ψυχή και αν ήταν.

Six-year-old Bradley Lowery never let terminal cancer get in the way of his love of football pic.twitter.com/ITeanK2jwL

Το μεσημέρι της Παρασκευής, μία ημέρα αφότου έπεσε σε κώμα και μία εβδομάδα μετά από αποχαιρετιστήριο πάρτι προς τιμήν του (είχε δηλώσει "παρών" ο διεθνής Άγγλος φορ Τζερμέιν Ντεφόου που είχε αναπτύξει μία φιλική σχέση μαζί του), ο 6χρονος που είχε συγκινήσει όλο τον πλανήτη έφυγε από τη ζωή.

Farewell to one of football's toughest little soldiers. RIP Bradley Lowery. One Bradley Lowery. pic.twitter.com/Izs6gfptgX

Μάλιστα το θλιβερό νέο του χαμού του το κοινοποίησαν οι γονείς του μέσω της σελίδας που έχουν αφιερώσει στο Facebook για τον μικρό Άγγλο.

"Το γενναίο αγόρι μου πήγε στους αγγέλους σήμερα 07/07/17 στις 13:35, στα χέρια της μαμάς και του μπαμπά, περιστοιχισμένο από την οικογένειά του.

Ήταν ο μικρός υπερήρωάς μας και έβαλε τα δυνατά του, αλλά τον είχαν ανάγκη αλλού.

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν πόσο στενοχωρημένοι είμαστε.

Ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξη και τα καλά λόγια.

Κοιμήσου μωρό μας και πέτα ψηλά με τους αγγέλους".

All at Chelsea are deeply saddened to learn of Bradley Lowery's passing. He touched all of us with his bravery and winning smile. pic.twitter.com/aZneoHlFBf — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 7, 2017

You inspired us all with your bravery. Rest in peace, Bradley Lowery. pic.twitter.com/KOkoQlSZd3 — West Ham United (@WestHamUtd) July 7, 2017

| Everyone at Everton Football Club was deeply saddened to learn of the passing of Bradley Lowery: https://t.co/rrCX5Nv8Gk pic.twitter.com/E9h6BJqQ7f — Everton (@Everton) July 7, 2017

We are sad to hear of the passing of Bradley Lowery, whose bravery touched the hearts of football fans around the world.#OneBradleyLowery pic.twitter.com/ACGP8oGUGT — Premier League (@premierleague) July 7, 2017

Everyone at Fulham Football Club are deeply saddened to learn of Bradley Lowery’s passing.



He inspired us all. #OneBradleyLowery pic.twitter.com/P6Zlr3WEAq — Fulham Football Club (@FulhamFC) July 7, 2017

Our deepest condolences go out to the family of Bradley Lowery and all who supported him throughout his brave battle. pic.twitter.com/8Zvt2AxYyx — Newcastle United FC (@NUFC) July 7, 2017