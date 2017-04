Η Μπαρτσελόνα αποκάλυψε το κορεό της... ανατροπής!

Ποιος είπε πως το 3-0 της Γιουβέντους στον πρώτο προημιτελικό είναι σκορ απαγορευτικό για να κάνουν σχέδια ανατροπής οι φίλοι της Μπαρτσελόνα; Με πρόσφατες και πολύ έντονες τις θύμησες από το 6-1 επί της Παρί Σεν Ζερμέν οι φίλοι των "μπλαουγκράνα" ονειρεύονται μία ακόμα μαγική βραδιά από τους παίκτες του Λουίς Ενρίκε και λίγο πριν την έναρξη του αγώνα το βράδυ της Τετάρτης θα στείλουν το "μήνυμα".

Αυτό μέσω ενός γιγάντιου κορεό που θα σχηματιστεί με 90.000 κίτρινα και μπλαουγκράνα χαρτόνια στις εξέδρες και το οποίο θα αναφέρει: "More than a club" (Κάτι παραπάνώ από ένας σύλλογος) που είναι φυσικά εμπνευσμένο από το μότο "Mas que un club" που διέπει τον καταλανικό σύλλογο.

Photo Credits: AP Photo/Manu Fernandez

This is what the mosaic for the #FCBJuve match will look like. More details here: https://t.co/daXNvnzOrZ #ForçaBarça pic.twitter.com/uEP38Y0ZJ4