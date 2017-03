Τόσες πάσες αντάλλαξαν οι παίκτες της Παρί από το 85' και μετά

Η ομάδα του Λούις Ενρίκε τα κατάφερε. Όπως είχε... υποσχεθεί και ο προπονητής των Καταλανών, "έριξε" εξάρα στην Παρί και με εμφατικό τρόπο από το 85ο λεπτό και μετά, ενώ το σκορ βρισκόταν ακόμα στο 3-1, έκανε τα πάντα για να πάρει την πρόκριση.

Και τα πάντα είναι λίγο μπροστά σε αυτό που δείχνουν οι αριθμοί του αγώνα για τις πάσες που αντάλλαξε η Παρί από το 85' και μετά. Έχουμε και λέμε:

Η Μπαρτσελόνα στα τελευταία 10 λεπτά του αγώνα είχε 6 σουτ. Από αυτά τα 3 κατέληξαν στα δίχτυα του Τραπ. Η Παρί λοιπόν τι έκανε για να αποτρέψει την... επέλαση των Ισπανών; Κατάφεραν να πραγματοποιήσουν μόλις 4 πάσες, από τις οποίες οι 3 προέρχονταν από φάουλ! Πράγμα που σημαίνει ότι οι "φοβισμένοι" παίκτες της Παρί αντάλλαξαν την μπάλα μόλις 1 φορά σε κανονική ροή του αγώνα για τα τελευταία 10 λεπτά!

Μην ξεχνάμε πως ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα ήταν αυτός που κέρδισε το φάουλ από τον Βερράτι, για να έρθει μετά το γκολ του Σέρχι Ρομπέρτο.

After the 85th minute:



Barcelona had 6 shots.

Barcelona scored 3 goals.

PSG completed 4 passes, 3 from kick off situations.



