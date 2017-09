Ο Χάμες μας έδειξε ότι οι λευκοί μπορούν να πηδήξουν

Η Μπάγερν κέρδισε την Άντερλεχτ με 3-0 και ο Χάμες Ροντρίγκες πραγματοποίησε το Champions League ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα.

Το δρόμο προς τα δίχτυα δεν τον βρήκε ωστόσο κατάφερε να πρωταγωνιστήσει στο διαδίκτυο, καθώς ο φωτογραφικός φακός τον... έπιασε τη στιγμή που ο Κολομβιανός "πετάει" στον αέρα και κοντρολάρει τη μπάλα καταπληκτικά.

Η λήψη είναι πραγματικά εντυπωσιακή και δείχνει τον Χάμες να στέλνει για... περίπατο τα εκπληκτικά άλματα του Κριστιανό Ρονάλντο!

This photo of James Rodriguez from the Champions League tonight is incredible. Air James. pic.twitter.com/CdeRcti4rW