Οι οπαδοί της Μπάγερν κατάλαβαν ποιος... πληρώνει τον Νεϊμάρ

Οι Γερμανοί φίλαθλοι της Μπάγερν Μονάχου που βρέθηκαν στο γήπεδο της Παρί την Τετάρτη (27/9) για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της ομάδας τους για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League, περισσότερο στεναχωρήθηκαν για την τιμή του εισιτηρίου παρά για την τριάδα που τους έριξε ο Έμερι.

Στα social media από τα ξημερώματα της Πέμπτης κυκλοφορεί μία χαρακτηριστική φωτογραφία με το... παράπονο των Γερμανών αποτυπωμένο σ' ένα πανό άκρως επιτυχημένο για την περίσταση και το μήνυμα που θέλησαν να περάσουν εναντίον των ποδοσφαιρικών ομάδων ή καλύτερων των εταιρικών κολοσσών που έχουν υπερχρεώσει το άθλημα.

Όπως θα δείτε και στη φωτογραφία παρακάτω οι Βαβαροί αναρωτιούνται γιατί κοστίζει το εισιτήριο 75 ευρώ και συνεχίζουν "δεν είμαστε ο Νεϊμάρ. Οι τιμές των εισιτηρίων πρέπει να είναι λογικές."

Πράγματι τα 75 ευρώ είναι πολλά, αλλά και η Παρί έχει... απόσβεση να κάνει, αν το δει κανείς από μία άλλη πλευρά.

"75€ a ticket?

We are not Neymar!

Ticket prices must be reasonable"

Bayern Munich at PSG tonight pic.twitter.com/VMjYFjQCUz