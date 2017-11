Δείλιασε να βγάλει κόκκινη μπροστά στον Ερντογάν!

Η Μπεσίκτας φιλοξένησε την Μονακό στο κατάμεστο "Vodafone Stadyumu" για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ. Οι Γάλλοι προηγήθηκαν στο σκορ στο 45+1' με τον Ρόνι Λόπες, όμως οι Τούρκοι ισοφάρισαν στο 54' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τζενκ Τοσούν.

Το παιχνίδι έγινε... ροντέο στη συνέχεια με την ομάδα του Λεονάρντο Ζαρντίμ να χάνει τα... άχαστα μπροστά από την εστία του Φάμπρι. Το έργο τους μάλιστα θα γινόταν ακόμα πιο εύκολο στο 88ο λεπτό, αν ο διαιτητής Ταλιαβέντο έδειχνε απευθείας κόκκινη στον Κουαρέσμα.

Ο Πορτογάλος αντί να μαρκάρει τον Ράτζι του έριξε κλωτσιά στο καλάμι, όμως ο Ιταλός έδειξε μόνο κίτρινη, μπροστά στα μάτια του... σουλτάνου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν! Για την ιστορία το παιχνίδι ολοκληρώθηκε 1-1, με την Μπεσίκτας να παραμένει στην κορυφή με δέκα βαθμούς.

Quaresma just killed a man and only got booked pic.twitter.com/vhkNiE5iaZ