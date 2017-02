Champions League Mashup: "Εφιάλτες", τρολαρίσματα και ΓΚΟΛΑΡΕΣ

Η πρώτη εβδομάδα της φάσης των "16" του Champions League μας άφησε πλήρως ικανοποιημένους. Τόσο όσον αφορά το θέαμα, τα γκολ, αλλά και τις εκπλήξεις. Τα μεγαλύτερα σκορ φυσικά τα πέτυχαν Μπάγερν Μονάχου (5-1 κόντρα στην Άρσεναλ) και Παρί Σεν Ζερμέν (4-0 κόντρα στη Μπαρτσελόνα), ενώ μεγάλες νίκες πέτυχαν η Μπενφίκα (1-0 με γκολ του Κώστα Μήτρογλου κόντρα στην Ντόρτμουντ), αλλά και η Ρεάλ Μαδρίτης (3-1 ενάντια στη Νάπολι).

Ας θυμηθούμε όμως τα καλύτερα σκηνικά που είδαμε μέσα ή έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου στις αναμετρήσεις του διημέρου.

Όπως πέρυσι έτσι και φέτος η Άρσεναλ είχε την... ατυχία να βρει στο δρόμο της την Μπάγερν Μονάχου.

Η αναμέτρησή τους τείνει να γίνει παράδοση, όπως παράδοση τείνει να γίνει και το μεταξύ τους σκορ. Το περσινό παιχνίδι στη Βαυαρία έληξε 5-1. Τίποτα δεν άλλαξε και φέτος. Και ο Αρσέν Βενγκέρ πιέζεται όλο και περισσότερο.

Ξέρετε πότε κατάφερε να προκριθεί σε νοκ άουτ φάση του Champions League η Άρσεναλ; Πριν από 7 ολόκληρα χρόνια (2010), όταν είχε αποκλείσει την Πόρτο με αυτήν εδώ την ομάδα. Φυσικά ξεχωρίζει ο "Lord" Νίκλας Μπέντνερ!

Έναν ξεχωριστό οπαδό είχαν μαζί τους στο "Σαντιάγκο Μπερναμπέου" οι παίκτες της Νάπολι. Ο λόγος φυσικά για το πρώην αστέρι της ομάδας, τον Ντιέγκο Μαραντόνα! Ο "Θεός" μάλιστα δεν έκατσε μόνο στα επίσημα για να δει το ματς, αλλά αποφάσισε να κατέβει στα αποδυτήρια πριν τη σέντρα προκειμένου να ντοπάρει τους παίκτες της ιταλικής ομάδας.

Απ' ότι φαίνεται ο Λορένσο Ινσίνιε εμπνεύστηκε από τα λόγια του Ντιεγκίτο και πέτυχε ένα τρομερό τέρμα!

Ο Κάρλο Αντσελότι τον άφησε στον πάγκο στην αναμέτρηση με την Άρσεναλ, αλλά ο Τόμας Μίλερ δεν έδειξε να "χαλιέται" καθόλου. Αντιθέτως ο φακός τον τσάκωσε να είναι αρκετά ευδιάθετος και αγκαλιά με μια κουβέρτα.

Στο 86' ο προπονητής του τον έβαλε στον αγωνιστικό χώρο και του πήρε μόλις 2 λεπτάκια για να σκοράρει και να γράψει το 5-1 για την Μπάγερν. Απολαυστικός Τόμας Μίλερ.

Το ρεκόρ της Μπάγερν Μονάχου στα εντός έδρας παιχνίδια της στο Champions League είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Οι Βαυαροί μετρούν 16 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια! Το μεγαλύτερο νικηφόρο σερί στην ιστορία της διοργάνωσης.

Το ότι η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε και φέτος με 5-1 της Άρσεναλ σχολιάστηκε και στο twitter των Βαυαρών με το τρολάρισμα να πηγαίνει σε άλλο επίπεδο. Ο λογαριασμός της Μπάγερν έβαλε δύο φωτογραφίες με τον πίνακα του σκορ από πέρυσι και από φέτος και έγραψαν: "Και του χρόνου το ίδιο σκορ;"

Ο άσος της Νάπολι είδε τον Κέιλορ Νάβας να βγαίνει λίγο έξω από την εστία του και δεν το σκέφτηκε καθόλου. Εκτέλεσε αμέσως και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Φοβερό γκολ!

Η αλήθεια είναι ότι ο Λιονέλ Μέσι δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες εμφανίσεις όπως αυτή του Παρισιού. Έχασε την μπάλα 18 φορές και μόνο ο Νεϊμάρ ήταν αυτός που την έχασε περισσότερες (31), αλλά ο Βραζιλιάνος ήταν και αυτός που προσπάθησε περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο του "Parc des Princes".

Δεν βοήθησε και αμυντικά, καθώς έκλεψε την μπάλα μόλις δύο φορές, ενώ μία από τις 18 φορές που την έχασε ήταν και "κλειδί" για το ματς, καθώς οδήγησε στο 2-0 από τον Γιούλιαν Ντράξλερ λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Από την άλλη ο Άνχελ Ντι Μαρία αποκλείεται να ξεχάσει το βράδυ της 14ης Φεβρουαρίου 2017.

Ανήμερα των 29ων γενεθλίων του ο Αργεντινός έδωσε μια άνευ προηγουμένου ποδοσφαιρική παράσταση, σκοράροντας δύο τέρματα βγαλμένα από τα καλύτερα όνειρα των οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν.

Είναι πολύ μπροστά στο θέμα των social media οι γερμανικές ομάδες το έχουμε ξαναπεί. Η Μπάγερν Λεβερκούζεν παρακολουθούσε το ματς της Παρί με την Μπάγερν και βλέποντας το σκορ, αποφάσισε να μας χαρίσει αυτό το ΕΠΟΣ στο twitter της.

