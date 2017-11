Αυτό δεν είναι άμυνα, μίστερ Κόντε...

Ανεξάρτητα από το γεγονός πως η ευκαιρία χάθηκε από την... υπερβολική σιγουριά του Περότι, η εικόνα τριών ποδοσφαιριστών της Τσέλσι να τρέχουν για να φτάσουν τον Έντι Τζέκο στην αντεπίθεση που έβγαλε η Ρόμα, χωρίς ένας εξ αυτών (για το... καλό) να κοιτάει τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά της περιοχής, είναι τουλάχιστον κωμική.

Μετά απορείς πώς ήρθε το 3-0 των "τζιαλορόσι" επί των πρωταθλητών Αγγλίας στο "Ολίμπικο" με γκολ από το 38ο δευτερόλεπτο...

Chelsea used their U8’s in defence last night!!! pic.twitter.com/X1gCK7TZX1