Batman και... κουραφέξαλα! Κουμάντο κάνει ο... Batsman

Ο Batman έσωζε το Γκόθαμ από τους εγκληματίες, ο Batsman όμως μπαίνει στις καθυστερήσεις ενός αγώνα και φέρνει νίκες στην Τσέλσι!

Ο Μισί Μπατσουαγί έκανε δώρο τους τρεις βαθμούς της νίκης στον Αντόνιο Κόντε στο ματς της Τετάρτης (28/9) κόντρα στην Ατλέτικο στη Μαδρίτη και το απόλαυσε με χίλια.

Στο twitter του ο στράικερ των "Μπλε" δημοσίευσε μια φωτογραφία με αυτόν ντυμένο Batman και τη λεζάντα να αναφέρει: "Όταν ο αγώνας χρειάζεται νικητή στο 94 καλέστε τον Batsman."

When the game needs a 94th minute winner call me #Batsman pic.twitter.com/b3kRxzfq9Y — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) September 27, 2017

AP Photo/Francisco Seco