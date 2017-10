Τρελάθηκε ο Λουίζ και είπε "άντε γα@@@@@" στον Κόντε!

Ήταν στο αρχικό σχήμα της Τσέλσι στο ματς με την Ρόμα και το ξεκίνημά του ήταν σούπερ αφού μόλις στο 11ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τους Λονδρέζους με τρομερό δεξί σουτ έξω από την περιοχή.

Παρόλα αυτά ο Νταβίντ Λουίζ αποχώρησε με πολλά νεύρα από τον αγωνιστικό χώρο και η αιτία ήταν η απόφαση του Αντόνιο Κόντε να τον κάνει πρώτη αλλαγή στο 57', περνώντας στη θέση του τον Πέδρο.

Ο Βραζιλιάνος σέντερ μπακ δεν περίμενε να δει το δικό του νούμερο φανέλας να εμφανιστεί στην ηλεκτρονική ταμπέλα την ώρα της αλλαγής και όταν συνειδητοποίησε πως θα αποχωρήσει έδειξε την... τσαντίλα του με μία αθυροστομία.

"Πήγαινε να γ@@@@@@@ μίστερ", ήταν η φράση που βγήκε από τα χείλου του εκνευρισμένου άσου της Τσέλσι και φυσικά το εν λόγω video έκανε το γύρο του κόσμου χάρη στη δύναμη του διαδικτύου.

After a lung-busting run, David Luiz doesn't seem too pleased to see his number called and lets Conte know how he feels in Italian. #CFC pic.twitter.com/2LCI96LNkZ