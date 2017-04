Οργανωμένο σχέδιο ή ανθρώπινα λάθη;

Είναι τελικά όλα τόσο ύποπτα ακόμη και στην κορυφαία ποδοσφαιρική διασυλλογική διοργάνωση του πλανήτη; Τα γεγονότα είναι αλήθεια ότι ενισχύουν τη συνωμοσιολογία, όμως είναι δυνατόν σε τόσο υψηλό επίπεδο να υπάρχει οργανωμένο σχέδιο για να ευνοούνται συγκεκριμένες ομάδες;

Στο εφετινό Champions League η πρόκριση της Μπαρτσελόνα επί της Παρί και τα όσα διαιτητικά σφάλματα καταγράφηκαν στη ρεβάνς του "Καμπ Νου", έδωσαν... τροφή για ποικίλα σχόλια από τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους στα social media. H UEFA χαρακτηρίστηκε UEFAlona μέχρι το επόμενο... κρούσμα καταφανών διαιτητικών σφαλμάτων, στη ρεβάνς της Ρεάλ με την Μπάγερν το βράδυ της Τρίτης.

Οι Βαυαροί που κατάφεραν να φέρουν το ματς στα μέτρα τους, παρότι αγωνίζονταν στο "Μπερναμπέου", είδαν τον Ούγγρο διαιτητή, Βίκτορ Κασάι και τους βοηθούς του, να τούς στερούν την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Οι Γερμανοί διαμαρτύρονται για μη αποβολή του Κασεμίρο (με δεύτερη κίτρινη) στο πέναλτι που κερδίζει ο Ρόμπεν, κάτι που ωστόσο δεν έχει μεγάλη βάση, κρίνοντας από το γεγονός ότι ο Ολλανδός πέφτει εύκολα σε ένα μαρκάρισμα που ο άσος της Ρεάλ πάει καθαρά για να κόψει την μπάλα.

Από εκεί και πέρα στο 84ο λεπτό, ο Αρτούρο Βιδάλ έκανε τάκλιν στο κέντρο στον Μάρκο Ασένσιο, του έκλεψε την μπάλα, ωστόσο ο διαιτητής θεώρησε ότι υπήρξε παράβαση και απέβαλε τον Χιλιανό με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Το ριπλέι δεν δικαιώνει όμως τον Κασάι και ο Βιδάλ αδίκως αποβλήθηκε.

What's football coming to? Vidal sent off for 2nd yellow when clearly winning the ball. Dreadful decision. #RMAFCBpic.twitter.com/B7c857NjBt