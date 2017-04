Συγκινητική αντίδραση από τους Γάλλους για Ντόρτμουντ

Τη συμπαράστασή τους στην Ντόρτμουντ εξέφρασαν με ένα πολύ όμορφο τρόπο οι οπαδοί της Μονακό που βρίσκονταν ήδη στο γήπεδο, αναμένοντας να μάθουν την τύχη του αγώνα.

Συγκεκριμένα οι Γάλλοι οπαδοί ύψωσαν τα χέρια, άρχισαν να χειροκροτούν και να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα της γερμανικής ομάδας.

Η απάντηση από την Μπορούσια Ντόρτμουντ δεν άργησε να έρθει:

Thanks for your patience and understanding and the "Dortmund! Dortmund" chants, dear supporters of @AS_Monaco_EN! pic.twitter.com/Gcz9XGQY0J