Φίλαθλοι προσφέρονται να φιλοξενήσουν τους οπαδούς της Μονακό

Οι φίλαθλοι της Μονακό που έκαναν το ταξίδι μέχρι την Γερμανία για την αναμέτρηση με την Ντόρτμουντ έμειναν κυριολεκτικά στο... αέρα. Το παιχνίδι λόγω της έκρηξης δίπλα από το πούλμαν αναβλήθηκε και θα γίνει την Τετάρτη.

Οπαδοί άλλων ομάδων αλλά και Γάλλοι κάτοικοι στην Γερμανία, προσφέρονται να τους φιλοξενήσουν! Μάλιστα έφτιαξαν και hashtag για όσους ψάχνουν τρόπο επικοινωνίας.

Δείτε ΕΔΩ πληροφορίες για το πως μπορείτε να βοηθήσετε οι κάτοικοι του εξωτερικού.

Photo credit: AP Photo/Bernd Thissen/dpa via AP