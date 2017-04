Στο 21ο λεπτό η Μπαρτσελόνα άγγιξε την ισοφάριση με τον Ινιέστα, όμως έπεσε πάνω στον φοβερό Τζίτζι, ο οποίος δεν... αστειεύεται.

Όλα τα λεφτά επίσης η πάσα του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος πέρασε τη μπάλα την τρύπα της βελόνας.

Messi is not human, that pass took out 6 players. pic.twitter.com/glPRE81mnY