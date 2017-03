Πρόωρος τελικός με Μπάγερν-Ρεάλ!

Η κλήρωση της προημιτελικής φάσης του Champions League μας προδιαθέτει για μεγάλες... συγκινήσεις! Το σπουδαιότερο ζευγάρι που προέκυψε είναι αυτό μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και της Ρεάλ Μαδρίτης.

Μεγάλο ματς και αυτό μεταξύ της Γιουβέντους με την Μπαρτσελόνα, ενώ τα άλλα δύο ζευγάρια είναι Ντόρτμουντ - Μονακό και Ατλέτικο Μαδρίτης - Λέστερ.

Ατλέτικο Μαδρίτης - Λέστερ

Μπορούσια Ντόρτμουντ - Μονακό

Μπάγερν Μονάχου - Ρεάλ Μαδρίτης

Γιουβέντους - Μπαρτσελόνα

We're in for a treat! The #UCLdraw... pic.twitter.com/l96zXG0vDE