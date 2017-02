Αυτός είναι ο κορυφαίος τεχνικός στον κόσμο για τον Γκουαρδιόλα

Παραχώρησε συνέντευξη Τύπου ενόψει του πρώτου αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Μονακό του Λεονάρντο Ζαρντίμ για τη φάση των "16" του Champions League, παρόλα αυτά ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν έχασε την ευκαιρία να δώσει συγχαρητήρια στον νέο τεχνικό της... Λιλ.

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα συμφώνησε σύμφωνα με τα ρεπορτάζ να καθήσει στον πάγκο της γαλλικής ομάδας από το ερχόμενο καλοκαίρι και ο Γκουαρδιόλα όχι μόνο εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για αυτήν την εξέλιξη αλλά παράλληλα εξέφρασε θαυμασμό, υποστηρίζοντας πως ο Αργεντινός είναι ο κορυφαίος προπονητής στο χώρο του ποδοσφαίρου.

"Για μένα είναι ο καλύτερος τεχνικός στον κόσμο γιατί έχει βελτιώσει όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του. Δεν έχω ακούσει κάποιον να μη μιλάει με καλά λόγια για εκείνον και ο θαυμασμός μου για εκείνον είναι τεράστιος", ξεκαθάρισε ο Καταλανός και συμπλήρωσε:

"Είναι ένας τεχνικός που με έχει βοηθήσει πολύ, που μου έχει δώσει καλές συμβουλές κάθε φορά που είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του.

Όταν μιλάει κάποιος για προπονητές εστιάζει συχνά στο παλμαρές τους (σ.σ. ο Μπιέλσα δεν έχει κατακτήσει τίτλο με τις ευρωπαϊκές ομάδες στις οποίες έχει εργαστεί) αλλά αυτό που μετράει πραγματικά είναι η επιρροή που έχει στις ομάδες του... Είμαι χαρούμενος που από τη νέα σεζόν θα είναι και πάλι στους πάγκους".