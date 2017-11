Η κορυφή των σκόρερ ανήκει ΜΟΝΟ στον Αγκουέρο

Από το ντεμπούτο του με τη Μάντσεστερ Σίτι (δύο γκολ κόντρα στην Σουόνσι το 2011 για την Premier League) είχε δείξει πως θα έκανε μεγάλα πράγματα σε αυτή την ομάδα, ωστόσο έξι χρόνια μετά αυτό που έχει πετύχει ο Σέρχιο Αγκουέρο φαντάζει ασύλληπτο.

178 – Sergio Aguero is now the highest scoring player in Manchester City’s history (178 goals in 264 apps). Iconic. pic.twitter.com/6RSx7wwHo1