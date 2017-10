Αυτοί πάνε Βαρκελώνη για το ματς-πρόκληση με Μπαρτσελόνα

Οι Εμάνουελ Εμενίκε, Ντιόγκο Φιγκέιρας και Σεμπά δεν θα έχουν την ευκαιρία να τεστάρουν τις δυνάμεις τους την ερχόμενη Τετάρτη (18/10) απέναντι στο μεγαθήριο που λέγεται Μπαρτσελόνα, καθώς έμειναν εκτός της αποστολής του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε, για την 3η αγωνιστική του Champions League.

Εκτός λίστας έμειναν επίσης και οι Ανσαριφάρντ, Μαρτίνς, Σισέ, Μίλιτς που δεν έχουν δηλωθεί στην UEFA για τους αγώνες της φάσης των ομίλων, με τον τεχνικό των πρωταθλητών Ελλάδας να παίρνει μαζί του 20 ποδοσφαιριστές στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΗΣ ΠΑΕ:

"Η τρίτη αγωνιστική του UEFA Champions League είναι προ των πυλών και ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το ματς κόντρα στους «μπλαουγκράνα» στο Camp Nou, την Τετάρτη το βράδυ. Η τελευταία προπόνηση επί ελληνικού εδάφους διεξήχθη το πρωί της Δευτέρας, στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη.

Αμέσως μετά το τέλος της ο κ. Τάκης Λεμονής έκανε γνωστή την αποστολή, στην οποία συμπεριλαμβάνονται 20 ποδοσφαιριστές. Αναλυτικά τα ονόματα αυτών: Ανδρούτσος, Μποτία, Καρσελά, Χουτεσιώτης, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Ένγκελς, Φορτούνης, Ζιλέ, Καπίνο, Κούτρης, Μάριν, Νικολάου, Οτζίτζα, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Ταχτσίδης, Βούκοβιτς, Ζντιέλαρ".