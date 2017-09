Έξω ο Καπίνο, μέσα ο Μποτία για Γιουβέντους

Ο Τάκης Λεμονής ανακοινώθηκε ως ο διάδοχος του Μπέσνικ Χάσι στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού το απόγευμα της Δευτέρας (25/9) και λίγες ώρες αργότερα έκανε γνωστή την αποστολή των πρωταθλητών Ελλάδας για τον αγώνα της Τετάρτης με την Γιουβέντους στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.

Από αυτήν ξεχωρίζει η παρουσία του Αλμπέρτο Μποτία στους 21 "εκλεκτούς", με δεδομένο πως ο Ισπανός σέντερ μπακ προέρχεται από τραυματισμό που τον κράτησε εκτός δράσης στο ξεκίνημα της σεζόν, ενώ αντίθετα απουσιάζει όνομα του Στέφανο Καπίνο.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν πήρε μέρος στην προπόνηση της Δευτέρας και έλαβε ολιγοήμερη άδεια από τους Πειραιώτες, με το μέλλον του στο σύλλογο να κρίνεται εντός της εβδομάδας όπου θα υπάρξει και σχετική κουβέντα μεταξύ της διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου.

Αναλυτικά οι 21 παίκτες που θα ταξιδέψουν στο Τορίνο: Μπεν, Μποτία, Καρσελά, Χουτεσιώτης, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Εμενίκε, Ένγκελς, Φιγκέιρας, Φορτούνης, Ζιλέ, Κούτρης, Μάριν, Νικολάου, Οτζίτζα, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Σεμπά, Ταχτσίδης, Ζντιέλαρ.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Γιουβέντους. / The players selected for the match against @juventusfcen. #olympiacos #UCL pic.twitter.com/e6awoWUv8e