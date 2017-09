Μόλις στο 12ο λεπτό ο Σαρντινέρο έκανε το 1-0 για τον Απόλλωνα μέσα στην Αγγλία, όμως μία απροσεξία έφερε το ματς στα ίσα.

Ο Γιούστε δεν υπολόγισε σωστά και το γύρισμα του εκμεταλλεύτηκε άριστα ο Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος με πλασέ έγραψε το 1-1.

This is the team Everton were losing to pic.twitter.com/kr08bd357N