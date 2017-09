Γι΄αυτό καθυστέρησε μία ώρα το ματς Άρσεναλ - Κολωνία

Οι διοργανωτές της αναμέτρησης περίμεναν περίπου 3.000 φιλάθλους της γερμανικής ομάδας και είχαν πάρει τα κατάλληλα... μέτρα. Έλα όμως που τελικά εμφανίστηκαν... 20.000!

Σα να μην έφτανε αυτό, οι οπαδοί παρεμπόδισαν εκείνους της Άρσεναλ από το να πλησιάσουν το γήπεδο των "κανονιέρηδων", με αποτέλεσμα η Αστυνομία να ζητήσει την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα για λόγους ασφαλείας.

Μετά από μία ώρα και ορισμένα μικροεπεισόδια, όσοι έπρεπε να μπουν στο "Emirates Stadium" μπήκαν και η αναμέτρηση ξεκίνησε κανονικά.

WOW: @FCKoeln fans have taken over the streets of London, ahead of their match with @Arsenal.

( @EmanDaGoonn) pic.twitter.com/pUJDL97lYN