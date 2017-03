Μπεσίκτας όπως λέμε... Μπαρτσελόνα!

Ο Ολυμπιακός έμεινε ζωντανός στο κυνήγι της πρόκρισης στα προημιτελικά του Europa League με το 1-1 του Καραϊσκάκης κόντρα στην Μπεσίκτας και θα τα παίξει όλα για όλα στη ρεβάνς της Κωνσταντινούπολης.

Οι Τούρκοι μπορεί να κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο και να είχαν αρκετές φάσεις για γκολ, αλλά η "ερυθρόλευκη" άμυνα την κρατούσε στο μηδέν μέχρι να έρθει η... γκάφα του Λεάλι και να της "χαρίσει" ένα γκολ.

Ρίχνοντας μια ματιά στα στατιστικά του αγώνα, προκαλεί εντύπωση η ομοιότητα με τα στατιστικά ενός άλλου ματς, εκείνου της Τετάρτης (8/3) για το Champions League για το οποίο μιλάει όλη η Ευρώπη. Ο λόγος για το Μπαρτσελόνα - Παρί Σεν Ζερμέν 6-1. Παρά την πολύ μεγάλη διαφορά στα σκορ, τα στατιστικά είναι σχεδόν ίδια!

Τι εννοούμε;

Η Μπεσίκτας είχε 16 τελικές στο ματς με τον Ολυμπιακό, την ώρα που οι γηπεδούχοι είχαν έξω. Στο ματς της Μπάρτσα, οι Καταλανοί είχαν 17 και οι Παριζιάνοι 7.

Η κατοχή και στα δύο παιχνίδια ήταν 65% - 35%. Μπεσίκτας και Μπαρτσελόνα είχαν τον απόλυτο έλεγχο στα παιχνίδια τους.

Στατιστικά του Μπαρτσελόνα-Παρί

Το καλύτερο βέβαια ήταν το ποσοστό στις εύστοχες πάσες. Η Μπαρτσελόνα στο παιχνίδι της επιχείρησε 591 πάσες με τις 514 να είναι εύστοχες. Ένα ποσοστό δηλαδή που αγγίζει το 87%.

Στο ματς του "Καραϊσκάκης" η Μπεσίκτας έκανε ρεκόρ εύστοχων πασών στα ευρωπαϊκά της ματς φέτος με 85.4% και 511 εύστοχες πάσες στις 598!

