Μπερναντέσκι με... μαγεία Πίρλο

Σουτάρει με το αριστερό, αλλά τα υπέροχα χτυπήματά του συγκρίνονται πλέον με αυτά του δεξιοπόδαρου Αντρέα Πίρλο!

Ο Φεντερίκο Μπερναντέσκι δεν έχει αποκτήσει ακόμη την αίγλη του κορυφαίου Ιταλού. Στα φάουλ πάντως μπορεί να θεωρηθεί διάδοχός τους. Και ας εκτελεί με το... ανάποδο πόδι.

Το φάουλ-γκολ που πέτυχε στο ματς με την Γκλάντμπαχ ήταν άλλη μια απόδειξη. Το 20ο του στην καριέρα του στους "βιόλα" ανήμερα των 23ων γενεθλίων του!

On his 23rd birthday, Federico Bernardeschi has just scored his 20th free-kick for Fiorentina



What a prospect! #UEL pic.twitter.com/xc45K2gXX3