Σεισμός, σεισμός περνάει της... Κολωνίας ο λαός!

Οι οπαδοί της Κολωνίας έχουν στήσει ξέφρενο πάρτι στους δρόμους του Λονδίνου, ελάχιστες ώρες πριν τη σέντρα στο ματς της ομάδας τους κόντρα στην Άρσεναλ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως για λογαριασμό του γερμανικού κλαμπ θα κατέβουν στο γήπεδο 20.000 οπαδοί!

Στα βίντεο που ακολουθούν μπορείτε να δείτε πως παρελαύνουν τα "τραγιά" και οι δρόμοι της αγγλικής πρωτεύουσας... τρέμουν!

20,000 FC Koln fans have travelled to London for their game at the Emirates & they're taking over... (@emandagoonn) pic.twitter.com/lzoD0VsBSq