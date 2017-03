"Ρόχο φάε την μπανάνα σου"

Το σύνολο του Ζοσέ Μουρίνιο έκανε το καθήκον του και πέρασε και το εμπόδιο της ρωσικής Ροστόφ για να φτάσει στους "8" του Europa League. Το 1-0 αν και ήταν αρκετό, άγχωσε εν μέρει τους "κόκκινους διαβόλους". Τα απανωτά παιχνίδια παιχνίδια μάλιστα (την προηγούμενη εβδομάδα είχαν σε διάστημα 5 ημερών παιχνίδι στη Ρωσία και μετά το ντέρμπι του κυπέλλου με την Τσέλσι) έφεραν και την αναμενόμενη κούραση.

Θύμα κόπωσης... έπεσε και ο Μάρκος Ρόχο, που μάλλον θα χρειαστεί επειγόντως διακοπές. Ο Αργεντινός άσος συνελήφθη 18 λεπτά πριν λήξει το παιχνίδι, να τρώει μπανάνα κατά τη διάρκεια του αγώνα προκειμένου να πάρει ενέργεια!

Ο "special one" βλέποντας τον αμυντικό να μη... βγάζει το υπόλοιπο του αγώνα, ξεφλούδιζε μία μπανάνα, την έδωσε στον Άσλει Γιανγκ που έκανε το ζέσταμά του και αυτός την "πάσαρε" στον Ρόχο.

Φυσικά, το twitter πήρε φωτιά με τον Ρόχο να αφήνεται στο έλεος των σαρκαστικών και όχι μόνο σχολίων:

Marcos Rojo has been handed a banana to eat. Phil Jones has seen this and asked the bench if he can have a Curly Wurly and a comic. — Paddy Power (@paddypower) 16 Μαρτίου 2017

Credit to Phil Jones for actually passing the banana on to Rojo - must have been difficult for him pic.twitter.com/6Kdu9acQ2e — Darren (@UtdDarren) 16 Μαρτίου 2017

Not saying this game has been boring but the banana is running Mata close for man of the match. — Rob Summerfield (@RobSummerfield1) 16 Μαρτίου 2017

Photo credits: AP Photo/Rui Vieira