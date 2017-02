Παίκτης της αγωνιστικής ο Ανσαριφάρντ

Κι ενώ όλοι περίμεναν πως MVP της εβδομάδας θα ήταν ο Λαρς Στιντλ (3 γκολ την Πέμπτη) της Γκλάντμπαχ (για την επική ανατροπή-πρόκριση), ο Ανσαριφάρντ έκανε την έκπληξη και του πήρε το βραβείο μέσα από τα... χέρια!

Η UEFA ανακοίνωσε τον καλύτερο παίκτη της εβδομάδας στο Γιουρόπα Λιγκ, κι εκεί βρίσκεται ο επιθετικός των πρωταθλητών Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, ο Ανσαριφάρντ πήρε το 65%, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Ναμπίλ Φεκίρ της Λυών. Στην τρίτη θέση ο Στιντλ με μόλις 7% και τέλος την τετράδα συμπλήρωσε ο Ντμίτρι Πολόζ με 4%.

Το ποστ της UEFA

Karim Ansarifard is the #UEL Player of the Week. Bravo! pic.twitter.com/c2XKzzgfFv