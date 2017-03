Έφυγε από τη ζωή μετά το 4-0

Η Ντέρι Σίτι αγωνίζεται στο ιρλανδικό πρωτάθλημα και το Σάββατο (18/3) είχε το ντέρμπι του πρωταθλήματος απέναντι στην Ντροχέντα. Ο αρχηγός της, Ράιαν ΜακΜπράιντ, την οδήγησε σε μία επιβλητική νίκη με 4-0, μια παράσταση που αποδείχθηκε η τελευταία του.

Ακριβώς μετά τον αγώνα, ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του για να ξεκουραστεί με την ένταση του αγώνα. Λίγες ώρες μετά ο 27χρονος εντοπίστηκε νεκρός, με τα συγγενικά του πρόσωπα να μεταδίδουν την είδηση, αλλά λόγω του σοκ να μην αποκαλύπτουν παραπάνω στοιχεία για τα αίτια του θανάτου.

Τα νέα έχουν σοκάρει όπως είναι αναμενόμενο το ιρλανδικό ποδόσφαιρο ειδικά και τον κόσμο γενικά, με την ιρλανδική ομοσπονδία να εκδίδει ανακοίνωση αναφέροντας: "Είμαστε σοκαρισμένοι με την είδηση ότι σήμερα το απόγευμα (Κυριακή) πέθανε ο αρχηγός της Ντέρι Σίτι, Ράιαν Μακμπράιντ. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του".

Το twitter έχει γεμίσει με σχόλια και ποσταρίσματα από φανς (που πραγματοποίησαν αγρυπνία έξω από το σπίτι του άτυχου αμυντικού) με τις αναρτήσεις από την ομάδα του που τον καταξίωσε, και από τους μισητούς αντιπάλους τους να είναι χαρακτηριστικές:

Thoughts tonight with the family of Ryan McBride and everyone involved with @derrycityfc pic.twitter.com/ecTst1872W — Official Irish FA (@OfficialIrishFA) March 19, 2017

All @ShamrockRovers express their deep sadness at the news of the sudden passing on @derrycityfc captain Ryan McBride pic.twitter.com/8Ppoa4x4Vn — Shamrock Rovers F.C. (@ShamrockRovers) March 19, 2017

All @DroghedaUnited would like to offer our deepest condolences to @derrycityfc on the sudden passing of their captain Ryan McBride. RIP — Drogheda United F.C. (@DroghedaUnited) March 19, 2017

Αυτή δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που ένας παίκτης της Ντέρι Σίτι χάνει τη μάχη με τη ζωή σε νεαρή ηλικία, καθώς πέρυσι, ο στράικερ της ομάδας, Μάρκ Φάρεν, έχασε την μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 33 ετών.