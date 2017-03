Ενάμισης τόνος κοκαΐνης με τη... φάτσα του Μέσι

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Λιονέλ Μέσι εμπλέκεται, χωρίς τη δική του παραμικρή ευθύνη, σε σκάνδαλο ναρκωτικών. Και το 2015 υπήρξε ανάλογο περιστατικό, με τον πρόσωπο του Αργεντινού να... κοσμεί το πακέτο.

Αυτή τη φορά συνέβη στο Περού και η ποσότητα αγγίζει τον ενάμισι τόνο. Η αξία των ναρκωτικών ουσιών υπολογίζεται κοντά στα 85.000.000€ και πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Αρχών της χώρας.

Τα πακέτα εξωτερικά είχαν το σήμα της NIKE και το πρόσωπο του Λιονέλ Μέσι με σκοπό να περάσουν... απαρατήρητα. Κάτι έκαναν λάθος όμως.

Image: Police in Peru have seized 1,417 kilograms of Cocaine worth €85m with the photos of Messi on it. [md] pic.twitter.com/QCZg0gXxww