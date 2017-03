Αυτός ο τραυματισμός σοκάρει και τον... θεατή!

Ιρλανδία και Ουαλία δεν κατάφεραν να λύσουν τις διαφορές τους πάνω στο χορτάρι με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 στα 90 λεπτά, ωστόσο το ματς αυτό θα μείνει στην ιστορία για άλλο λόγο και αυτός δεν είναι άλλος από τη φάση του 68ου λεπτού.

Τότε ο Σέιμους Κόουλμαν διεκδίκησε τη μπάλα με τον Νιλ Τέιλορ, με τον δεύτερο να κάνει ένα πολύ επικίνδυνο τάκλιν που είχε ως συνέπεια ο δεξιός μπακ της Έβερτον να υποστεί κάταγμα κνήμης και περόνης στο δεξί του πόδι.

Ο παίκτης της Ουαλίας είδε απευθείας την κόκκινη κάρτα ενώ ο μεγάλος άτυχος Κόουλμαν αναμένεται να μείνει για αρκετούς μήνες εκτός γηπέδων μετά από αυτό το εγκληματικό τάκλιν που δέχτηκε...

That's Coleman out for the rest of the season. Unlucky Blues that was nasty pic.twitter.com/vBmDeXRAbc