Τέτοια γήπεδα ούτε στο τοπικό...

Όταν πρόκειται για ποδόσφαιρο, τα έξοδα είναι αρκετά για τις ομάδες. Ένα σημαντικό ποσό όμως πρέπει να δοθεί σίγουρα για τη συντήρηση του γηπέδου, καθώς είναι βασική προϋπόθεση για να αγωνιστεί η ομάδα.

Κάτι που δεν υπολόγιζε η Πολτάβα, που μάλλον έχει... παρατήσει τελείως το γήπεδό της. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχε να παίξει και αγώνα κυπέλλου σε αυτό με την Σαχτάρ Ντόνεσκ (5/4). Η ομοσπονδία της έδινε την επιλογή να αγωνιστεί σε άλλη έδρα, η Πολτάβα αρνήθηκε, κι έτσι το παιχνίδι αναπόφευκτα αναβλήθηκε για... ευνόητους λόγους.

Δείτε τις εικόνες από το γήπεδο:

No words...



Why did the Ukrainian Cup #PoltavaShakhtar game not happen? Find out https://t.co/RQZHUE0iul pic.twitter.com/h0MbAF32wC