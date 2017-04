Περάστε τον Μπαλοτέλι από ανιχνευτή... τρέλας!

Ο Μάριο Μπαλοτέλι έχει σκοράρει δις στον εκτός έδρας αγώνα με τη Λιλ και έχει χαρίσει στη Νις μια νίκη που αφενός "κλειδώνει" την τρίτη θέση αφετέρου την κρατά ζωντανή στη μάχη του τίτλου.

Η αποστολή επιστρέφει αεροπορικώς στη νότια Γαλλία και φυσικά στο αεροδρόμιο άπαντες περνούν από τον απαραίτητο έλεγχο. Μέχρι που έρχεται η σειρά του Ιταλού αστέρα. Ο οποίος ήταν σε... άλλη διάσταση, σ' έναν δικό του κόσμο, μετά τα όργια που έκανε στο "Πιέρ Μορούα" και αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι έξω από τα συνηθισμένα. Να περάσει την πύλη ανίχνευσης μετάλλων πανηγυρίζοντας!

Η στιγμή καταγράφηκε στα κινητά και ο Μπαλοτέλι έγινε ξανά viral.

Μήπως κάποιος ν' ανιχνεύσει κάποιος την τρέλα που κουβαλάει στο κεφάλι του;

Balotelli is from another planet. pic.twitter.com/S90RQZSqA0