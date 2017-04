Άγριο τρολάρισμα σε Καβάνι με "καρφί" για Μπαρτσελόνα!

Να μην μπορείς να ευχαριστηθείς ούτε τις όμορφες βραδιές σου! Ο Έντινσον Καβάνι έστειλε δύο φορές τη μπάλα στα δίχτυα της Γκινγκάμπ στο 4-0 υπέρ της Παρί το βράδυ της Κυριακής και έφτασε συνολικά τα 29 γκολ στη φετινή Ligue 1 που τον κρατούν μέσα στη μάχη για το Χρυσό Παπούτσι, παρόλα αυτά η χαμένη της υπόθεσης βρήκε τον τρόπο για να του μετριάσει λίγο τη χαρά.

Αυτό έγινε μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Twitter, με τον διαχειριστή του λογαριασμού να προβαίνει σε ένα άκρως χιουμοριστικό αλλά και ταυτόχρονα προκλητικό σχόλιο απέναντι στον Ουρουγουανό σκόρερ μετά το δεύτερο γκολ του στο ματς.

.@ECavaniOfficial Porque juega de esta manera contra nosotros y porque no contra el @FCBarcelona ?! — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) April 9, 2017

"Γιατί παίζεις με αυτό τον τρόπο εναντίον μας και όχι κόντρα στην Μπαρτσελόνα", ήταν το σχόλιο, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να "χτυπήσει" την ευαίσθηση χορδή του "Matador", ο οποίος ήταν μέλος της Παρί η οποία πριν λίγο καιρό γνώρισε τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League μετά την ήττα 6-1 από την Μπαρτσελόνα.

Για όσους πάντως σπεύσουν να κατηγορήσουν τους ανθρώπους που διαχειρίζοντα τα social media της Γκινγκάμπ για "μαύρο χιούμορ" να αναφέρουμε πως μετά το βαρύ 4-0 από την Παρί προχώρησαν και σε αυτοσαρκασμό, γράφοντας: "Ήρθαμε, είδαμε και χάσαμε" παραφράζοντας την διάσημη λατινική φράση "ήρθον, είδον και απήλθον".