Γύρισε την πλάτη σε Γκουαρδιόλα και επέλεξε για 2 χρόνια Παρί!

Βάζει βραζιλιάνικη ταχυδύναμη και φινέτσα στη μηχανή της η Παρί... Λίγες ημέρες αφότου έλυσε κοινή συναινέσει το συμβόλαιό του με την Γιουβέντους ο Ντάνι Άλβες βρήκε τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, με την ομάδα του Ουνάι Έμερι να κερδίζει στο σπριντ την Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα (αρχικό φαβορί να τον αποκτήσει) και να τον κάνει δικό της.

Όπως αναφέρουν τα τελευταία ρεπορτάζ από την Γαλλία, ο 34χρονος φουλ-μπακ έκανε ταξίδι... αστραπή στο Παρίσι όπου υποβλήθηκε σε ιατρικά τεστ για λογαριασμό της ομάδας του Παρισιού, με τον Άλβες να τα περνάει με επιτυχία και εν συνεχεία να δίνει τα χέρια με την Παρί για την υπογραφή διετούς συμβολαίου συνεργασίας.

Όπως μάλιστα υποστηρίζει η "Equipe" μέσω της ιστοσελίδας της, ο πρώην άσος των Σεβίλλη, Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους θα παρουσιαστεί επίσημα είτε την Τετάρτη είτε την Πέμπτη, ελάχιστα 24ωρα πριν η αποστολή αναχωρήσει για τις ΗΠΑ όπου θα δώσει τρία φιλικά προετοιμασίας από τις 15 μέχρι τις 26 Ιουλίου.

BREAKING: Dani Alves has rejected Manchester City and will sign for PSG. Currently undergoing his medical in France. pic.twitter.com/HqxbbpWndH