Έκλεισε το super deal: στην Μαρσέιγ ο Παγέτ!

O κύβος ερρίφθη! Μετά από διαπραγματεύσεις που κράτησαν πάνω από μία εβδομάδα, η Ολιμπίκ Μαρσέιγ κατέληξε σε οριστική συμφωνία με την Γουέστ Χαμ για την απόκτηση του Ντιμιτρί Παγέτ και ο παίκτης θα ταξιδέψει εντός της ημέρας στην Γαλλία για να επικυρώσει την επιστροφή του στους "Φωκαείς" από τους οποίους έφυγε το 2015 για να μετακομίσει στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τα γαλλικά και τα αγγλικά ΜΜΕ, το κόστος της μεταγραφής θα φτάσει στα 30.000.000 ευρώ για την ομάδα της Μασσαλίας, με τον παίκτη να αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα τη Δευτέρα έχοντας βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών που θα του αποφέρει 7.000.000 ευρώ ετησίως.

