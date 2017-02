Βρήκε νέα "μικρή" να... χουφτώσει ο πρόεδρος της Λιόν

Το λέει η καρδιά του. Αφού κατάφερε με το δαιμόνιο φλερτ του να κερδίσει την... καρδιά (και κυρίως την υπογραφή) της Άλεξ Μόργκαν, ο 67χρονος Ζαν-Μισέλ Ολά άπλωσε τα δίχτυα του σε ακόμη μία διεθνή Αμερικανίδα.

Η 35χρονη αμυντικός Κάρλι Λόιντ ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη για χάρη της Μάντσεστερ Σίτι, ο πρόεδρος της Λιόν ωστόσο έχει βάλει σκοπό να την "κλέψει" το καλοκαίρι. Και με την πρώτη ευκαιρία την πλεύρισε. Πάλι μέσω twitter φυσικά κλείνοντάς της περιπαιχτικά το μάτι...

@CarliLloyd @ManCity j Carli good job this next 6 month , but after ? French League is a good project