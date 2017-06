Ο ξενερωμένος Λεβαντόβσκι μετακομίζει... Premier League!

Μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Μπάγερν μέχρι το καλοκαίρι του 2021 όμως όλα δείχνουν πως αυτές οι ημέρες θα είναι οι τελευταίες που περνάει στο Μόναχο ο Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι, καθώς η Premier League του... κλείνει το μάτι!

Όπως αποκάλυψε το "Sky Sports", οι δύο επικρατέστερες ομάδες για να τον πάρουν από την Μπάγερν είναι οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι που από το βράδυ της Τρίτης έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τους εκπροσώπους του 28χρονου Πολωνού αρχισκόρερ για το ενδεχόμενο συνεργασίας τους.

Ο ίδιος φέρεται να έχει ως πρώτη επιλογή το Λονδίνο και την πρωταθλήτρια Τσέλσι όμως τίποτα δεν θα πρέπει να αποκλειστεί, με το ίδιο μέσο να υπογραμμίζει πως η κάτοχος του Europa League έκανε δυναμικό μπάσιμο και πλέον τον διεκδικεί επί ίσοις όροις!

Όσο για τους λόγους που τον ωθούν να αφήσει τους Βαυαρούς με τους οποίους κατακτά συνέχεια το πρωτάθλημα από τότε που πήγε σε αυτούς από την Ντόρτμουντ; Όπως άφησε να εννοηθεί δεν ένιωσε γενικά στήριξη από τον Αντσελότι και τους συμπαίκτες του και ειδικά στη μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στην Γερμανία, με αποτέλεσμα να χάσει το βραβείο (για ένα γκολ διαφορά) από τον Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ...

On Lewandowski: player unhappy with Bayern. He feels Carlo/players didnt support him enough (including race for best goal scorer) 1/2 pic.twitter.com/e4ktpsxhoZ

Lewandowski: Both Chelsea and MUFC have spoken to his agents. London preferred choice, but MUFC, very keen and last chat was yesterday 2/2 pic.twitter.com/IRk28a3GRE