Τέτοιο αρνητικό ρεκόρ ούτε στον... εχθρό του ο Αντσελότι!

Ο Κάρλο Αντσελότι κατέκτησε πέρυσι τη Bundesliga στην πρώτη του σεζόν με την Μπάγερν, όχι όμως και το Champions League (αποκλεισμός στους "8" από την Ρεάλ) και το γεγονός αυτό σε συνδυασμό -κυρίως- με τις κάκιστες σχέσεις που είχε με τους πρωτοκλασάτους άσους της ομάδας (Ρόμπεν, Ριμπερί, Μίλερ, Λεβαντόβσκι) είχε ως αποτέλεσμα να φύγει... νωρίς από τους Βαυαρούς.

Για την ακρίβεια στο ξεκίνημα της δεύτερης σεζόν του και ενώ δεν έχει καν φύγει ο Σεπτέμβριος (πρόλαβε να κάτσει στον πάγκο της ομάδας σε έξι ματς πρωταθλήματος και δύο Champions League), με τον ίδιο πάντως να είναι gentleman και να αποχωρεί με ευχαριστίες προς πάσα κατεύθυνση.

It has been a great honour to form part of Bayern’s history. I would like to thank the Club, the Players and it's amazing fans. #MiaSanMia pic.twitter.com/oZ7mLllers