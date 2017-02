Τίμησαν με ανθοδέσμη τον άρχοντα των πάγκων!

Ρετζιάνα, Πάρμα, Γιουβέντους, Μίλαν, Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου. Αυτές είναι μέχρι στιγμής οι ομάδες που συνθέτουν το παζλ της προπονητικής καριέρας του Κάρλο Αντσελότι, με τον άκρως επιτυχημένο Ιταλό τεχνικό να βιώνει μία ξεχωριστή στιγμή το απόγευμα του Σαββάτου αφού συμπλήρωσε 1.000 επίσημα ματς στους πάγκους.

Το ιστορικό χιλιοστό ματς του "Καρλέτο" ήταν αυτό της Μπάγερν απέναντι στο Αμβούργο, με τους ανθρώπους των πρωταθλητών Γερμανίας να ανακοινώνουν -πριν την έναρξη του αγώνα- το εκπληκτικό αυτό επίτευγμα του προπονητή τους και να του προσφέρουν μία ανθοδέσμη, ως ελάχιστο δέιγμα αναγνώρισης και σεβασμού του έργου του στα γήπεδα για δεκαετίες.

Before kick off there was a small presentation for @MrAncelotti on the day of his 1000th game on the sidelines. Amazing achievement! #FCBHSV pic.twitter.com/GzoAPI8Jtc