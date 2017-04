Εντοπίστηκε η θαρραλέα οπαδός της Ντόρτμουντ μέσω Twitter!

Το θάρρος και η γενναιότητα επιβραβεύονται. Ο αμυντικός της Ντόρτμουντ, Μαρκ Μπάρτρα, έμεινε εντυπωσιασμένος από την εικόνα μίας οπαδού που φορούσε την κιτρινόμαυρη φανέλα της ομάδας του, που ξεχώριζε σαν τη... μύγα μέσα στο γάλα μέσα σε εκατοντάδες οπαδούς της Σάλκε στις εξέδρες της "Άουφ Σάλκε Αρένα" το απόγευμα του Σαββάτου, και από τότε ξεκίνησε εκστρατεία στα social media για να την βρει!

"Θέλω να συναντήσω αυτή τη γυναίκα. Θα με βοηθήσετε να τη βρω; Θέλω να της κάνω δώρο τη φανέλα μου! Βοηθήστε με Retweets και hashtag", έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter και πριν συμπληρωθεί 24ωρο η ατρόμητη οπαδός της Ντόρτμουντ ευρέθη.

I want to meet this woman! Will you help me find her? I wanna gift her my shirt! Help me with RT + hashtag #SheLovesBVB @BVB #EchteLiebe pic.twitter.com/ETh6cIJteR