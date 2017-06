Ο... πιτσιρικάς της χρονιάς φέρνει 90.000.000 ευρώ στα ταμεία!

Συγκαταλέγεται στη λίστα των "next big thing" στην Ευρώπη και μόλις στην πρώτη του χρονιά στο πρωτάθλημα της Bundesliga κατάφερε με τις καταπληκτικές εμφανίσεις του να ψηφιστεί ως ο καλύτερος μικρός του γερμανικού πρωταθλήματος.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ πήρε την απόφαση να πάει στην Ντόρτμουντ και όχι στην Μπάγερν και η κίνησή του αυτή τον δικαίωσε.

Έπειτα από μία ονειρική σεζόν με τη φανέλα της Μπρορούσια που σε 32 εμφανίσεις πέτυχε έξι γκολ και μοίρασε 13 ασίστ, οι μετοχές του εκτοξεύτηκαν στον... ουρανό!

Ήδη η Μπαρτσελόνα εισέπραξε το πρώτο "άκυρο" από την ομάδα του Σωκράτη Παπασταθόπουλου, ξεκαθαρίζοντας πως θα δεχθεί προτάσεις από 90.000.000 ευρώ και πάνω! Χρονιά "δυναμίτης" για τον Ντεμπελέ που δεν αποκλείεται να γεμίσει τα... κιτρινόμαυρα ταμεία της ομάδας του που είχε δαπανήσει πέρυσι το καλοκαίρι, μόλις, 15.000.000 ευρώ για να τον αποκτήσει από την γαλλική Ρεν.

