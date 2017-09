Ο Παπασταθόπουλος... μπέρδεψε και το βίντεο!

Είναι δυνατόν να γίνει επανάληψη ενός αγώνα που έληξε 5-0 υπέρ της μίας ομάδας; Στην εποχή που ζούμε και μετά τη συμμετοχή του video assistant είναι πολύ πιθανό. Αυτή τη φορά διαιτητής και... βοηθοί τα έκαναν θάλασσα.

Όλα αυτά στο ματς της Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Κολωνία και για τα... μάτια του Παπασταθόπουλου. Ο Έλληνας άσος χρίστηκε σκόρερ στο πρώτο λεπτών των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους με προβολή. Η φάση, ωστόσο, εξετάσθηκε από το σύστημα VAR, αφού υπήρχε υποψία για επιθετικό φάουλ.

Τελικά το τέρμα ήταν "καθαρό" και κατοχυρώθηκε στον Σωκράτη. Έλα όμως που οι άνθρωποι της Κολωνίας έχουν ακόμα ενστάσεις! Αυτό γιατί ο διαιτητής φαίνεται να σφυρίζει φάουλ δέκατα του δευτερολέπτου προτού η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Έτσι, με βάση τους νέους κανονισμούς που έχουν μπερδέψει ακόμα και εκείνους που χρησιμοποιούν το σύστημα, το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει! Η τύχη του αγώνα θα κριθεί λοιπόν από τους αρμόδιους.

Sokratis got the credit for Dortmund's second goal, VAR got the assist.



Right call? #bvbkoe https://t.co/Fw7KJdYD25