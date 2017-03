Τέλος εποχής: Σταματάει το ποδόσφαιρο ο Τσάμπι Αλόνσο!

Ρεάλ Σοσιεδάδ, Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν Μονάχου. 114 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του. Η καριέρα του Τσάμπι Αλόνσο περιλαμβάνει ουκ ολίγες επιτυχίες, με τον 35χρονο άσο να έχει κατορθώσει να πανηγυρίσει μεταξύ άλλων δύο Champions League, ένα Super Cup, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, δύο ευρωπαικά πρωταθλήματα, ένα πρωτάθλημα Ισπανίας, ένα Γερμανίας και άλλους πόσους εγχώριους τίτλους.

Ο έμπειρος μέσος φαίνεται όμως πως για λίγο καιρό ακόμα θα "κοσμεί" τα γήπεδα της Ευρώπης. Και αυτό γιατί με αιφνιδιαστικό ποστ του σε twitter και instagram, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση με ευρηματικό τρόπο. Όπως άλλωστε είναι και ο ίδιος και ξεχώρισε με τον τρόπο παιχνιδιού του.

