Στην Μπουντεσλίγκα δεν υπάρχουν... κορμοράνοι

Από το 1963 το "Olympiastadion" φιλοξενεί την ομάδα της Χέρτα, όμως όπως δήλωσε ο πρόεδρος της το συγκεκριμένο γήπεδο δεν εξυπηρετεί πλέον τα συμφέροντα του συλλόγου. Έτσι έγινε το αυτονόητο.

Ανακοινώθηκε η συμφωνία για την έναρξη κατασκευής νέου γηπέδου, χωρητικότητας 55.000 θέσεων, το οποίο όλοι πιστεύουν στην ομάδα πως θα τους αλλάξει επίπεδο.

Μετά από μελέτη 50 διαφορετικών τοποθεσιών, η διοίκηση αποφάσισε πως η περιοχή Olympiapark είναι η κατάλληλη έτσι ώστε οι οπαδοί να μην χρειαστεί να ταξιδεύουν αρκετά χιλιόμετρα.

Περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά το έργο δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, όμως στην Γερμανία κάνουν λόγο για ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης.

The club has today announced plans to build a new stadium by 2025. Read all the details right here! #hahohe ➡️ https://t.co/a22xmB09sC pic.twitter.com/rLlqbOsqgo