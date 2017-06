Άλλη μια μέρα στον... παράδεισο ο Σιμοές

Ο Πορτογάλος άσος της Ένωσης είναι "δεμένος" με την ΑΕΚ και την Ελλάδα που δεν αφήνει την πατρίδα μας ούτε για τις ημέρες των διακοπών του.

Και πώς να εγκαταλείψει τη χώρα μας για άλλα μέρη χαλάρωσης, αφού η Ελλάδα διαθέτει τα καλύτερα και ο Σιμόες παρέα με τη σύζυγό του επέλεξαν την "ονειρική" Σαντορίνη για τις διακοπές του.

Ο Σιμόες μάλιστα, νωρίς σήμερα το πρωί "ανέβασε" μία εξαιρετική φωτογραφία με τον ίδιο να χαλαρώνει μπροστά από την πισίνα και... πιάτο τη θάλασσα, γράφοντας στη λεζάντα της φωτογραφίας: "Άλλη μια μέρα στον παράδεισο."