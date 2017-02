Σε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι, αλλά με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον για την ΑΕΚ, η Ένωση πέτυχε μία σπουδαία νίκη με 1-0 και επέστρεψε στην πρώτη πεντάδα.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Πατίτο αποθέωσε τους φιλάθλους της ΑΕΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά:

"Εδώ είναι ΑΕΚ! Ευχαριστούμε τους φίλους μας. Με αυτούς είναι σα να παίζουμε με παίκτη παραπάνω".

Here is AEK! Thanks fans, with you, AEK play with one more player! pic.twitter.com/GIU2rgJo17