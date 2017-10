Τα ντέρμπι που έκαναν κουμάντο μόνο Έλληνες: στον πάγκο!

Στο πρώτο φετινό Clasico που θα λάβει χώρα στο γήπεδο "Απόστολος Νικολαΐδης" το βράδυ του Σαββάτου (19.30, Live από το Contra.gr) ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί -όπως όλα δείχνουν βάσει ρεπορτάζ- με 8 ξένους στην ενδεκάδα του (Κουλιμπαλί, Μολέδο, Χουλτ, Σιλά, Βιγιαφάνιες, Λουντ, Χίλιεμαρκ, Μολίνς) και μόνο 3 Έλληνες (Βλαχοδήμος, Κολοβέτσιος, Κουρμπέλης).

Την ίδια ώρα το επικρατέστερο σενάριο που αφορά την ενδεκάδα του Ολυμπιακού θέλει και τον Τάκη Λεμονή να εμπιστεύεται 8 ξένους για το αρχικό σχήμα (Προτό, Ελαμπντελαουί, Ένγκελς, Σισέ, Ρομαό, Οφόε, Πάρντο και Εμενίκε ή Ανσαριφάρντ), με τους Κούτρη, Φορτούνη και Ανδρούτσο να συνθέτουν το ελληνικό στοιχείο.

Βέβαια, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και των ανοιχτών συνόρων ο "βασιλιάς των σπορ" δεν θα μπορούσε να μένει αμέτοχος στις εξελίξεις και η πιθανή παρουσία 16 ξένων παικτών μεταξύ των πρώτων 22 που θα πατήσουν το χορτάρι στην Λεωφόρο δεν συνιστά και κάποια τρομερή είδηση, κάποιο κοσμοιστορικό γεγονός για να γραφτούν αμέτρητες αράδες.

Αντίθετα, το στοιχείο που είναι το αλατοπίπερο του αποψινού ντέρμπι και του δίνει έξτρα νοστιμιά δεν είναι άλλο από την 100% ελληνική κόντρα που έχουμε στους δύο πάγκους, με τον 49χρονο Μαρίνο Ουζουνίδη, που έχει φορέσει στο παρελθόν την πράσινη φανέλα ως παίκτης τη δεκαετία του '90, να υποδέχεται τον 57χρονο Τάκη Λεμονή, ο οποίος πέρα από τις τέσσερις διαφορετικές θητείες του ως τεχνικός των Πειραιωτών, για δέκα χρόνια (1978-1987) ήταν και παίκτης των "ερυθρολεύκων".

Προκειμένου μάλιστα να διαπιστώσει κανείς πόσο σπάνιο είναι το γεγονός να έχουμε δύο γηγενείς προπονητές σε ελληνικό Clasico δεν έχουμε παρά να βουτήξουμε στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου στα χρόνια του επαγγελματισμού (αρχές δεκαετίες του '80) αφού σε 75 "ραντεβού" (συμπεριλαμβανομένου του μπαράζ στον Βόλο για την ανάδειξη του πρωταθλητή της σεζόν 1981-82), μόλις 8 φορές στο παρελθόν δεν υπήρχε ξένος σε κάποιον εκ των δύο πάγκων.

Είναι χαρακτηριστικό πως την πρώτη χρονιά του επαγγελματικού ποδοσφαίρου (1979-1980) και στα δύο ντέρμπι πρωταθλήματος ήταν μόνο ξένοι προπονητές στους πάγκους (Πεζάoλα vs Βεσελίνοβιτς, Γκόρσκι vs Πεζάολα) ενώ το ίδιο συνέβη και τη δεύτερη σεζόν (1980-81, Σενέκοβιτς vs Γκόρσκι και στα δύο ματς).

Ο πρώτος Έλληνας προπονητής που πήρε το βάπτισμα του πυρός σε ντέρμπι αιωνίων επί εποχής επαγγελματικού ποδοσφαίρου ήταν ο Λάκης Πετρόπουλος που βρέθηκε στον πάγκο του Παναθηναϊκού στον πρώτο γύρο της σεζόν 1981-82, με τον αντίπαλό του να είναι ο Σενέκοβιτς που είχε μεταπηδήσει το καλοκαίρι του 1981 από το "τριφύλλι" στον "δαφνοστεφανωμένο έφηβο".

Ουσιαστικά εκείνο το ματς προλείανε το έδαφος αφού λίγους μήνες αργότερα, στο ντέρμπι του δεύτερου γύρου, την τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου του 1982, η κόντρα έγινε 100% ελληνική, με τον Παναθηναϊκό του Λάκη Πετρόπουλου να συγκρούεται με τον Ολυμπιακό του Αλκέτα Παναγούλια, σε ένα ματς που έληξε ισόπαλο 1-1 στην Λεωφόρο και έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για την παρουσία 2 Ελλήνων στους πάγκους αλλά για το εκπληκτικό... αυτογκόλ (με ανάποδο ψαλίδι!) του Σπύρου Λιβαθηνού εις βάρος των "πρασίνων"!

Το δεύτερο ντέρμπι που είχε Έλληνες προπονητές και στους δύο πάγκους ήταν το μπαράζ πρωταθλήματος που έγινε στον Βόλο στα τέλη Ιουνίου του 1982 και βρήκε νικητή με 2-1 τον Ολυμπιακό (Παναγούλιας vs Πετρόπουλος), ενώ μέσα στο 1987 ο Αλκέτας Παναγούλιας κοντραρίστηκε με τον Βασίλη Δανιήλ δύο φορές, με τους δύο προπονητές να μοιράζονται τις νίκες.

Από τότε βέβαια οι δύο "αιώνιοι" έδωσαν τα κλειδιά των αποδυτηρίων σε αρκετούς ξένους τεχνικούς (Μπλαχίν και Μπάγεβιτς οι μακροβιότεροι στον Ολυμπιακό, Όσιμ και Ρότσα στον Παναθηναϊκό) και χρειάστηκε να περάσουν 13 ολόκληρα χρόνια για να έρθει η ώρα των... Ελλήνων. Το 2000, Αναστασιάδης και Ματζουράκης πήραν μέρος σε ένα ντέρμπι που έληξε χωρίς γκολ, με τους "πράσινους" να χρησιμοποιούν ως έδρα τη "Λεωφόρο" μετά από αρκετά χρόνια παραμονής στο ΟΑΚΑ, ενώ μέσα στο 2001 ο Τάκης Λεμονής υποδέχτηκε ως γηπεδούχος στο ΟΑΚΑ πρώτα τον Στράτο Αποστολάκη και έπειτα τον Γιάννη Κυράστα με απολογισμό για τον "ερυθρόλευκο" προπονητή 1 νίκη και 1 ισοπαλία.

Από τότε παρέλασαν αμέτρητοι προπονητές στους πάγκους και των δύο συλλόγων, ωστόσο η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε να περάσουν 16 χρόνια για να "ξανασμίξουν" δύο Έλληνες σε ελληνικό Clasico, με τον Μαρίνο Ουζουνίδη να οδηγεί τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Μάρτιο σε νίκη με 1-0 απέναντι στον Ολυμπιακό που είχε ως υπηρεσιακό τεχνικό στον πάγκο του τον Βασίλη Βούζα.

Τι "λέει" η παράδοση στα ντέρμπι των δύο "αιωνίων" με Έλληνες στους πάγκους τους; Οι λάτρεις των στατιστικών θα δουν ότι υπάρχει σχετική ισορροπία, με 3 νίκες για τον Ολυμπιακό, 3 ισοπαλίες και 2 επιτυχίες για τον Παναθηναϊκό, ενώ το εντυπωσιακό είναι πως στο φινάλε σεζόν όπου προηγήθηκε ελληνική μάχη στους πάγκους ποτέ ο τίτλος δεν κατέληξε στον Παναθηναϊκό.

Όλα αυτά όμως ανήκουν στην ιστορία αφού στο 76ο ραντεβού των δύο "αιωνίων" του ελληνικού ποδοσφαίρου από καταβολής επαγγελματικού ποδοσφαίρου, Ουζουνίδης και Λεμονής είναι έτοιμοι για μία μία ακόμα ξεχωριστή μάχη: την ένατη συνολικά στην οποία Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα έχουν μπροστάρηδες δύο Έλληνες στους πάγκους τους...

ΤΑ 8 ΝΤΕΡΜΠΙ ΠΟΥ ΚΑΘΗΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΩΝ "ΑΙΩΝΙΩΝ"

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1 (1981-82)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 2-1 (1981-82, μπαράζ τίτλου)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 2-1 (1986-87)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-4 (1987-88)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-0 (2000-01)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0 (2000-01)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 2-2 (2001-02)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-0 (2016-17)