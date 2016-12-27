Non-stop η Superleague τον Ιανουάριο

Πρόγραμμα 16ης αγωνιστικής
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Τετάρτη 18/01/2017 15:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Ο.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Τετάρτη 18/01/2017 15:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"
Τετάρτη 18/01/2017 17:15 ΒΕΡΟΙΑ - Α.Ε.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Τετάρτη 18/01/2017 17:15 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΑΝΘΗ ARENA
Τετάρτη 18/01/2017 17:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - Α.Ε.Κ. ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Τετάρτη 18/01/2017 19:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"
Πέμπτη 19/01/2017 17:15 Π.Α.Ο.Κ. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ
Πέμπτη 19/01/2017 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"
Πρόγραμμα 17ης Αγωνιστικής
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Σάββατο 21/01/2017 15:00 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
Σάββατο 21/01/2017 17:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.
Σάββατο 21/01/2017 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"
Κυριακή 22/01/2017 15:00 Α.Ε.Κ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ο.Α.Κ.Α.
Κυριακή 22/01/2017 17:15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Κυριακή 22/01/2017 17:15 Α.Ε.Λ. - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ AEL FC ARENA
Κυριακή 22/01/2017 19:30 Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δευτέρα 23/01/2017 19:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Π.Α.Ο.Κ. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"
Πρόγραμμα 18ης Αγωνιστικής
ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Σάββατο 28/01/2017 15:00 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ - Α.Ε.Λ. ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
Σάββατο 28/01/2017 17:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"
Σάββατο 28/01/2017 19:30 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - Α.Ε.Κ. ΞΑΝΘΗ ARENA
Κυριακή 29/01/2017 15:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"
Κυριακή 29/01/2017 17:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Κυριακή 29/01/2017 17:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Κυριακή 29/01/2017 17:15 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Α.Ο.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
Κυριακή 29/01/2017 19:30 ΒΕΡΟΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ