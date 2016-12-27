Non-stop η Superleague τον Ιανουάριο

Για να καλυφθεί το κενό στις ημερομηνίες που άφησε το κενό των αναβολών του πρώτου γύρου, η Superleague πατάει γκάζι από τον Ιανουάριο.

Πρόγραμμα 16ης αγωνιστικής

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Τετάρτη 18/01/2017 15:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - Α.Ο.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Τετάρτη 18/01/2017 15:00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ  ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"

Τετάρτη 18/01/2017 17:15 ΒΕΡΟΙΑ - Α.Ε.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τετάρτη 18/01/2017 17:15 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΑΝΘΗ ARENA

Τετάρτη 18/01/2017 17:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - Α.Ε.Κ. ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Τετάρτη 18/01/2017 19:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"

Πέμπτη 19/01/2017 17:15 Π.Α.Ο.Κ. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ Α.Σ. ΠΑΟΚ ΤΟΥΜΠΑΣ

Πέμπτη 19/01/2017 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"

Πρόγραμμα 17ης Αγωνιστικής

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Σάββατο 21/01/2017 15:00 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

Σάββατο 21/01/2017 17:15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ.

Σάββατο 21/01/2017 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΞΑΝΘΗ ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ"

Κυριακή 22/01/2017 15:00 Α.Ε.Κ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ο.Α.Κ.Α.

Κυριακή 22/01/2017 17:15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Κυριακή 22/01/2017 17:15 Α.Ε.Λ. - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ AEL FC ARENA

Κυριακή 22/01/2017 19:30 Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δευτέρα 23/01/2017 19:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - Π.Α.Ο.Κ. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ"

Πρόγραμμα 18ης Αγωνιστικής

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Σάββατο 28/01/2017 15:00 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ - Α.Ε.Λ. ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

Σάββατο 28/01/2017 17:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"

Σάββατο 28/01/2017 19:30 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ - Α.Ε.Κ. ΞΑΝΘΗ ARENA

Κυριακή 29/01/2017 15:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΓΗΠΕΔΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"

Κυριακή 29/01/2017 17:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Κυριακή 29/01/2017 17:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Κυριακή 29/01/2017 17:15 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Α.Ο.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ

Κυριακή 29/01/2017 19:30 ΒΕΡΟΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

 

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