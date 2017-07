Ανακοινώθηκε ο Εμενίκε και έδωσε υποσχέσεις!

Οριστικό και αμετάκλητο! Η υπόθεση της μετακίνησης του Εμανουέλ Εμενίκε από την Τουρκία στην Ελλάδα φάνταζε όλο το προηγούμενο διάστημα ως ένα... μεξικανικό σίριαλ με πάρα πολλά επεισόδια ωστόσο το φινάλε όχι μόνο ήρθε αλλά είχε και αίσιο φινάλε για τους πρωταθλητές Ελλάδας!

Οι Πειραιώτες είχαν εστιάσει πάνω στον 30χρονο Νιγηριανό σέντερ φορ για να ενισχύσουν την επίθεσή τους και η επιμονή τους δικαιώθηκε αφού μετά από διαπραγματεύσεις εβδομάδων με την Φενέρμπαχτσε κατάφεραν να κλείσουν το deal με ένα ποσό της τάξης των 2.000.000 ευρώ (άλλα τόσα θα παίρνει και ο παίκτης κάθε χρόνο) και ο παίκτης να έρχεται έτσι το πρωί της Τρίτης στην Αθήνα.

Το απόγευμα της Τρίτης υποβλήθηκε σε εξονυχιστικές ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, όλα πήγαν κατ'ευχήν και έτσι το απόγευμα της Τετάρτης, λίγα λεπτά μετά τις 17:00, ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση, με τον Ολυμπιακό να γνωστοποιεί πως ο Εμενίκε υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με το σύλλογο.

"Θέλω να πω στους φιλάθλους μας ότι είμαι εδώ. Είμαι εδώ για να παίξω και θα δίνω πάντα τον καλύτερο εαυτό μου.

Πάντα όταν θα βρίσκομαι στον αγωνιστικό χώρο, θα δίνω τον καλύτερο εαυτό μου. Για τον σύλλογο και για τους φιλάθλους", τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού ο 30χρονος φορ.

