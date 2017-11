Ο Ένγκελς χρειαζόταν ανάσες και θα τις πάρει από τον Μποτία

Ο Κώστας Φορτούνης ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε (ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο) και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Τάκη Λεμονή για τον κυριακάτικο αγώνα πρωταθλήματος με τον Φορτούνη, όμως στην αποστολή που γνωστοποίησε ο Τάκης Λεμονής δεν βρίσκεται μέσα ο Μπιορν Ένγκελς.

Ο Έλληνας τεχνικός αποφάσισε να μην τον συμπεριλάβει στην 20μελη αποστολή για να του δώσει ανάσες μετά την υπερπροσπάθεια της περασμένης Τρίτης με την Μπαρτσελόνα και όλα δείχνουν πως ο Αλμπέρτο Μποτία (κορυφαίος του αγώνα με τους Καταλανούς) θα πάρει θέση στο κέντρο της άμυνας έχοντας για παρτενέρ τον Σισέ.

Μίνι έκπληξη μπορεί να θεωρηθεί ο αποκλεισμός του Ζιλέ, ο οποίος είχε μπει αλλαγη στον αγώνα του Champions League με την Μπαρτσελόνα, με τον Ταχτσίδη να ικανοποιεί με την απόδοσή του και να "τρώει" τη θέση του Βέλγου μέσου, ενώ εκτός έμειναν επίσης οι Βούκοβιτς, Ζντιέλαρ, Μίλιτς, όπως επίσης ο τραυματίας Σεμπά και οι ανέτοιμοι Μπεν και Εμενίκε.

Αναλυτικά, η 20άδα για τον αγώνα με τον Πλατανιά: Ανδρούτσος, Μποτία, Καρσελά, Χουτεσιώτης, Σισέ, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Φιγκέιρας, Φορτούνης, Καπίνο, Ανσαριφάρντ, Κούτρης, Μάριν, Μάρτινς, Νικολάου, Οτζίτζα, Πάρντο, Προτό, Ρομαό, Ταχτσίδης.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πλατανιά / The players selected for the match against Platanias #olympiacos #slgr #OLYPLAT pic.twitter.com/M28SVxxZdE