Με αυτούς θα πάει στην Τούμπα ο Ολυμπιακός

Κλασικός Μπέντο για ακόμη μία φορά. Ο Πορτογάλος τεχνικός αποφάσισε να πάρει στην Θεσσαλονίκη για την αυριανή αναμέτρηση της Τούμπας (5/3, 19.30) όλους όσους εμπιστεύεται τυφλά. Στην Αθήνα για παράδειγμα έμεινε ξανά ο Μάρκο Μάριν, ο οποίος θα δει άλλο ένα παιχνίδι από την τηλεόραση του σπιτιού του!

Στα ευχάριστα για τον Μπέντο η επιστροφή του Αντρέ Μάρτινς. Ο Πορτογάλος χαφ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και έτσι υπολογίζεται κανονικά από το τεχνικό τιμ για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Εκτός αποστολής έμειναν επίσης οι τραυματίες Βιάνα και Καπίνο, ο τιμωρημένος Ντα Κόστα και φυσικά οι Τσόρι (ίωση) και Καμπιάσο. Στην αποστολή δεν βρίσκεται ούτε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ενώ μετά από... διάλειμμα δύο αγώνων, επέστρεψε ο Αλί Σισοκό.

Αναλυτικά η αποστολή: Ανδρούτσος, Ανσαριφάρντ, Μποτία, Καρντόσο, Χουτεσιώτης, Σισοκό, Ντε Λα Μπέγια, Ελιουνούσι, Φιγκέιρας, Φορτούνης, Λεάλι, Μανθάτης, Μάρτινς, Νικολάου, Παρέδες, Ρέτσος, Ρομαό, Σεμπά.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στoν ΠΑΟΚ. / The players selected for tomorrow's match against PAOK. #olympiacos #squadlist pic.twitter.com/dSUU11CaK3